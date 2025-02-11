2025-02-11 23:54:06 - المصدر: ايشان

أفاد موقع “والا” العبري، اليوم الثلاثاء، بأن هيئة الأركان تقترب من استكمال 4 تحقيقات مركزية حول هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما قررت تقليص عدد المشاركين في التحقيقات لمنع التسريبات. وكشفت التحقيقات الإسرائيلية أن مقاتلي حماس سعوا للسيطرة على كيبوتس كفار عزة وبئيري لفترة طويلة، وأن القادة الذين وصلوا إلى المواقع واجهوا صعوبة في استيعاب […]

ظهرت المقالة موقع عبري يسرّب جزءاً من نتائج التحقيق بـ “طوفان” السابع من أكتوبر أولاً على ايشان.



