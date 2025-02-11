2025-02-11 23:54:06 - المصدر: ايشان

ردت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع العاهل الأردني بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، إلى مصر والأردن. وقالت الحركة في بيان لها: “نجدّد رفضنا لتصريحات الرَّئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تهجير شعبنا من قطاع غزَّة تحت ذريعة إعادة الإعمار”. وأضافت، أن “تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير […]

ظهرت المقالة حماس ترد على ترامب: مخططك لن ينجح.. شعبنا سيبقى ثابتاً في أرضه أولاً على ايشان.



