الدفاع المدني توضح سبب انتشار رائحة مادة "النفثا" في صلاح الدين

2025-02-12 00:20:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأوضحت مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، سبب انتشار رائحة مادة "النفثا" في المحافظة.وقال مدير الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين العميد معاذ صبحي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "حادث مروري في قضاء بيجي ادى إلى انقلاب أحد الصهاريج المحملة بمادة انفثا وتسرب للمادة، وتمت السيطرة على الحريق".وأضاف، أن "هناك انتشار لرائحة منتوج النفثا في مناطق المحافظة"، مؤكداً أنه "بعد فترة قصيرة ستتلاشى الرائحة".