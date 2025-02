2025-02-12 00:40:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تابع محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشروع طريق الجامعة، الذي يُنفذ ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار، مؤكداً أن المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي تساهم في تخفيف الازدحامات المرورية، خاصة خلال أوقات الدوام الجامعي، مما ينعكس إيجاباً على حركة السير والتنقل...

The post محافظ ذي قار: إنجاز 70% من مشروع طريق الجامعة ضمن صندوق الإعمار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.