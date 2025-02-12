صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق قد تفشل.. وأزمة وشيكة في الصيف (مقال)

2025-02-12 01:00:06 - المصدر: الطاقة

تحمل صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق أهمية كبرى وطوق نجاه إلى بغداد، التي تعاني في الوقت الحالي من أزمة كهرباء طاحنة، نتيجة توقُّف إمدادات الغاز الإيراني منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2024). ورغم الأهمية الكبرى لهذه الصفقة التي جرى التوصل إليها في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، ثم وُقِّعت بين البلدين في 19 …

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