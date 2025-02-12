اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةالطاقةعامة › صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق قد تفشل.. وأزمة وشيكة في الصيف (مقال)

صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق قد تفشل.. وأزمة وشيكة في الصيف (مقال)

صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق قد تفشل.. وأزمة وشيكة في الصيف (مقال)
صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق قد تفشل.. وأزمة وشيكة في الصيف (مقال)
2025-02-12 01:00:06 - المصدر: الطاقة

تحمل صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق أهمية كبرى وطوق نجاه إلى بغداد، التي تعاني في الوقت الحالي من أزمة كهرباء طاحنة، نتيجة توقُّف إمدادات الغاز الإيراني منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2024). ورغم الأهمية الكبرى لهذه الصفقة التي جرى التوصل إليها في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، ثم وُقِّعت بين البلدين في 19 …

إقرأ: صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق قد تفشل.. وأزمة وشيكة في الصيف (مقال) على منصة الطاقة

صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق قد تفشل.. وأزمة وشيكة في الصيف (مقال)

واصل المتابعة على الطاقة