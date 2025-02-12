ريال مدريد يهزم مانشستر سيتي في ذهاب ملحق دوري الأبطال

2025-02-12 01:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعنجح ريال مدريد في إسقاط مانشستر سيتي بمعقله بنتيجة (3-2)، في مباراة مثيرة جمعت بينهما بملعب الاتحاد ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.سجل إيرلينج هالاند ثنائية السيتي في الدقيقتين 19 و80 من ركلة جزاء، فيما تكفل كيليان مبابي وإبراهيم دياز وجود بيلينجهام بإحراز ثلاثية الريال (ق 60 و86 و90+2).