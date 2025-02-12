العراق: نعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة العربية يتصدرها الاقتصاد والامن

2025-02-12 02:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 11 - 2 (كونا) -- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء إن بلاده تعمل على اعداد اجندة شاملة للقمة العربية المقبلة تتناول أبرز القضايا العربية في مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودعم الجهود الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.جاء ذلك في تصريح له خلال ترؤسه بمبنى وزارة الخارجية العراقية للاجتماع التحضيري العاشر للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد العام الحالي بحضور عدد من كبار المسؤولين العراقيين بينهم وزير الداخلية عبدالامير الشمري ووزير الثقافة احمد البدراني.وذكرت الخارجية العراقية في بيان ان الاجتماع ناقش آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية ال 34 في بغداد واستعرض مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات التنظيمية لضمان نجاح القمة.ونقل البيان عن وزير الخارجية تأكيده اهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى المستويات مشددا على ضرورة تكثيف جهود اللجان المتخصصة لمتابعة الجوانب التنظيمية والفنية بما في ذلك الترتيبات الامنية والصحية والخدمية. (النهاية) ع ح ه / م ع ح ع