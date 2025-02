2025-02-12 02:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تصاعدت منذ مطلع العام الحالي موجة نادرة من "النزاعات القانونية"، بدأت من المحافظات وانتقلت إلى الرئاسات. وتظهر هذه الموجة انقسامات سياسية حادة، فيما تتحرك تحت تأثيرات "الدعاية الانتخابية". وحتى اللحظة، لم تعلّق الحكومة على الدعاوى القضائية النادرة التي رفعها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة […]

The post اقتراب الانتخابات يشعل حرب "الدعاوى القضائية" بين الرئاسات والمحافظات appeared first on جريدة المدى.