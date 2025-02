حضور الشرع للقمة العربية يلفه الغموض.. "تخريجة" قد تضع البديل في بغداد

2025-02-12 02:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ حيدر هشام تطرح الكثير من التساؤلات ويثار اللغط، حول إمكانية مشاركة الرئيس السوري الجديد أبو محمد الجولاني المعروف بـ"أحمد الشرع"، في القمة العربية التي ستعقد في بغداد، إذ يواجه الاخير قضايا إرهاب على الأراضي العراقية، وهو ما قد يجعل بغداد بموقف لا تحسد عليه، وتواجه أزمة دبلوماسية. وتستعد الحكومة العراقية لعقد القمة العربية المقبلة […]

