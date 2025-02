2025-02-12 02:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، دعوته الى إخلاء مخيم الهول من ساكنيه السوريين والأجانب، فيما أكد استلام 3 آلاف إرهابي من الجانب السوري وتسليمهم الى القضاء العراقي لمحاكمتهم، بعد ارتكابهم أعمال عنف داخل العراق. وقال الأعرجي في كلمة له خلال المؤتمر الثالث بمناسبة اليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب "يجب […]

The post دعوة لإخلاء مخيم الهول.. العراق استلم ثلاثة آلاف إرهابي من سوريا appeared first on جريدة المدى.