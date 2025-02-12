العراق يتنازل عن 256 مليون دولار من ديون النفط المستحقة على موزمبيق

2025-02-12 02:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة المالية في موزمبيق، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن العراق تنازل عن 256 مليون دولار من إجمالي ديون النفط المستحقة عليه، والتي تعود إلى صفقة توريد نفط بين البلدين في عامي 1979 و1980.

وكانت موزمبيق مدينة للعراق بمبلغ إجمالي قدره 320.2 مليون دولار، وسيتم دفع الرصيد المتبقي البالغ 64 مليون دولار على مدى 15 عاماً، بدءاً من عام 2029.

وجاء هذا التنازل بعد مفاوضات جرت هذا الشهر في أبوظبي، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق لتخفيف العبء المالي على موزمبيق، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تراكم الديون والاضطرابات السياسية والاجتماعية.

وتعاني موزمبيق، الدولة الغنية بالغاز، من أزمة ديون متزايدة، حيث خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في 7 فبراير تصنيفها الائتماني للعملة الأجنبية إلى "CCC" من "CCC+"، مشيرة إلى أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية أثرت سلباً على عائدات الحكومة، في وقت تزداد فيه الاحتياجات التمويلية وعدم اليقين بشأن التمويل الخارجي.

المصدر: الشرق بلومبيرغ