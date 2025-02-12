اشرف حكيمي يتجاوز رقم محرز في دوري أبطال أوروبا

2025-02-12 08:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تمكّن النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، من تحطيم رقم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي السابق والذي ينشط، حاليًا، في صفوف الأهلي السعودي على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا.

وساهم حكيمي في انتصار فريقه على حساب ستاد بريست الفرنسي بنتيجة 3-0 في ملعب الأخير بجولة الذهاب بالملحق الفاصل والمؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

ورفع حكيمي رصيد مشاركاته في دوري الأبطال إلى 56 مباراة ليتفوق على رياض محرز الذي خاض 55 مباراة في البطولة القارية بقميص مانشستر سيتي.

ويحتل النجم المغربي المركز الثاني في قائمة اللاعبين العرب الأكثر مشاركة في دوري الأبطال خلف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي خاض 86 مباراة.