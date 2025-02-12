الذهب بتراجع بعد ارتفاع قياسي قبيل بيانات التضخم الأميركية

2025-02-12 08:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة، حيث عززت تعليقات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهات النظر بشأن تباطؤ خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2895.38 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:32 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2942.70 دولار يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2922.40 دولارا.

وقال باول يوم الثلاثاء إن الاقتصاد في مكان جيد وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة أكثر، لكنه مستعد للقيام بذلك إذا انخفض التضخم أو ضعف سوق العمل.

يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الأصول غير ذات العائد.

أدانت المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم الشهر المقبل، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية كبرى مع استعداد المستثمرين لمزيد من الإعلانات عن الرسوم التجارية.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.83 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 983.15 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 978.75 دولارا.