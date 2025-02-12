طقس العراق.. أمطار متوسطة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2025-02-12 10:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الخميس سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم وغائماً أحياناً في المنطقة الجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، ومدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر (5-7)كم".

وأضاف البيان أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكربلاء المقدسة وميسان وذي قار 21، دهوك 12، نينوى والسليمانية 13، صلاح الدين والأنبار والبصرة 19، النجف الأشرف وديالى 20".

وأشار إلى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً مع أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر (5-7)كم".

ولفت إلى أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وبين أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".