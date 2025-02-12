كشف حقيقة إخلاء مواقع الحشد الشعبي والعشائري في الأنبار

2025-02-12 10:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ الأنبار

كشف مسؤول حكومي، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، عن حقيقة إخلاء مواقع للحشد الشعبي والعشائري في أكبر قضاء غرب العراق.

وقال قائممقام قضاء الرطبة في الأنبار، عماد الدليمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن إخلاء مواقع وسكنات ونقاط مرابطة للحشد الشعبي والعشائري في قضاء الرطبة ومحيطها هي معلومات غير صحيحة، وننفيها جملة وتفصيلاً".

وأكد الدليمي أن "الخارطة الأمنية لم تشهد أي تغيرات من ناحية إخلاء المواقع، وكل ما يقال عن وجود إخلاء أمر غير صحيح".

وأضاف أنه "ما حصل هو تعزيز المناطق الحدودية من خلال إنشاء ثلاثة أحزمة أمنية، أي تعزيز آليات مسك الحدود مع سوريا وبقية القواطع، وفق رؤية أمنية اعتمدتها بغداد بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "هذا يأتي ضمن إجراءات تأمين الحدود ومنع أي خروقات أمنية"، لافتاً إلى، أن "الوضع الأمني في الرطبة ومحيطها والمناطق القريبة منها آمن بنسبة كبيرة جداً ولم تشهد أي خروقات، وأن الوضع هادئ ومستقر".

وأكد الدليمي أن "الرطبة من المناطق الآمنة والمستقرة في مدن غربي العراق، وبالتالي الحديث عن إخلاء الحشد الشعبي أو العشائري أو أي قوة أخرى لمواقعها هو أمر غير دقيق، ويأتي في إطار بث شائعات مغرضة. الحقيقة أن الوضع الأمني قد جرى تعزيزه من قبل بغداد بقطاعات من أجل تأمين المناطق الحدودية بشكل مباشر".

يشار الى ان وسائل التواصل الاجتماعي تداولت انباءً عن إخلاء مواقع وسكنات ونقاط مرابطة للحشد الشعبي والعشائري في قضاء الرطبة ومحيطها.