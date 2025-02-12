السوداني في اليوم الدولي لمنع التطرف: العراق يرفض كل اشكال العنف

2025-02-12 10:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس وزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، في اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف بأن العراق يرفض كل اشكال العنف.

وقال السوداني بتغريدة على منصة "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "في اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف، نؤكد استمرار العراق على منهجه الدستوري والقانوني والأخلاقي، الرافض لكل أشكال العنف، وخطابات التطرف الداعمة لها".

وأضاف، ان "شعبنا حارب الإرهاب وهزمه نيابةً عن العالم الحرّ، وأرسى قواعد الاستقرار والسلم الأهلي"، مبينا ان "العراق يقف اليوم إلى جانب كل الجهود الإقليمية والدولية التي تعمل على تعزيز أمن الشعوب، الشقيقة والصديقة، وحمايتها من خطاب التطرف، والتحريض والعدوان ومصادرة الحقوق التاريخية".