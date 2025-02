محافظ ذي قار: تدقيق 97% من ملفات عقود المفاضلة والإعلان قريبا

2025-02-12 10:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، أن اللجنة المكلفة بتدقيق ملف عقود المفاضلة، والبالغ عددهم 4529 متقدما، أكملت تدقيق 97% من الملفات لخمس وحدات إدارية من أصل ثمانٍ، ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا خلال الأسبوع الجاري. وأوضح الإبراهيمي، خلال حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست”، أن سبب التأخير في...

