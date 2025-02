معاون المحافظ: ذي قار تقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركات تدوير النفايات

2025-02-12 10:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، المهندس سلامة السرهيد، أن الحكومة المحلية تلقت عروضاً من شركات محلية وأجنبية لاستلام ملف تدوير النفايات في المحافظة، مؤكداً أن المفاوضات مع هذه الشركات وصلت إلى مراحل متقدمة. وأوضح السرهيد، خلال حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست”، أن الحكومة المحلية تعمل على...

