محافظ ذي قار: توزيع 4 آلاف دونم وإنشاء مدينة جديدة في ذي قار

2025-02-12 10:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، عن اتفاق الحكومة المحلية مع وزارة البلديات على توزيع 4 آلاف دونم إضافية من مقاطعة 21 كقطع أراضٍ للمواطنين، إلى جانب الاتفاق على إنشاء مدينة جديدة بمساحة 10 آلاف دونم، ضمن خطة تنموية لتعزيز الواقع السكني في المحافظة. وأوضح الإبراهيمي، خلال...

