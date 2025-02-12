اغلاق قاعة لممارسة "القمار" والقبض على 9 اشخاص بداخلها في بغداد

2025-02-12 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، عن اغلاق قاعة تمارس فيها لعبة القمار "الميمو"، فيما القت القبض على 9 مخالفين بجانب الرصافة ببغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي تواصل قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع مفارز (مديرية الأمن السياحي) واجبات التدقيق والمتابعة للقاعات والمطاعم والكوفيات، حيث تم غلق قاعة تمارس فيها لعبة (القمار غير المشروعة)".

وأضافت، انه "تم اعتقال 9 مخالفين بداخلها، وذلك ضمن منطقة (البتاويين) وسط العاصمة بغداد".