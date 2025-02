العراق يتنازل عن 256 مليون دولار من ديون توريد النفط إلى موزمبيق

2025-02-12 12:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تنازل العراق عن 256 مليون دولار من ديون النفط التي كانت مستحقة على موزمبيق لعقود، بحسب ما أفادت به وزارة المالية في البلد الواقع جنوب شرق أفريقيا. كانت موزمبيق مدينةً للعراق بمبلغ إجمالي قدره 320.2 مليون دولار وستدفع الرصيد المتبقي البالغ 64 مليون دولار على مدى 15 عاماً بدءاً من عام 2029. يعود […]

