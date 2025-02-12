2025-02-12 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن موقفها اليوم الاربعاء، للبواخر الراسية والمغادرة في موانئها بمحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وبحسب وثائق رسمية وصلت لوكالة شفق نيوز، فإن "موقف السفن الراسية في ميناء أم قصر الشمالي اليوم، بلغت 8 سفن شغلت 10 أرصفة، محملة بمختلف المواد الغذائية و الانشائية".

وأظهرت الوثائق أيضاً، أن "البواخر الراسية في ميناء أم قصر الجنوبي اليوم، بلغت 7 بواخر والمغادرة باخرة واحدة، محملة بمختلف المواد الغذائية و النفطية".