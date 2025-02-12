2025-02-12 12:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شيّعت محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، رفات أحد ضحايا مجزرة سجنبادوش التي ارتكبها تنظيم داعش في العام 2014.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه الضحية تأتي ضمن مجموعة مكونة من11 شخصاً تم العثور على رفاتهم مؤخراً بعد تطابق نتائج تحليل الحمض النووي".

وأضاف المراسل، أن "موكب التشييع انطلق من تقاطع الراية باتجاه تقاطعالمنصورية، وسط حضور رسمي من الحكومة المحلية، إلى جانب ذوي الضحية وحشود منالأهالي، الذين شاركوا في وداعه بعد سنوات من الانتظار".

وتعد مجزرة سجن بادوش واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم"داعش" خلال اجتياحه لمحافظة نينوى في العام 2014، حيث أقدم على إعداممئات السجناء بعد تصفيتهم على أسس طائفية.