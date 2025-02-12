القاضي زيدان يستقبل الفريق النيابي لإعداد استراتيجية الامن الوطني

2025-02-12 13:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، الفريق النيابي لإعداد استراتيجية الامن الوطني.

وذكر موقع المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاربعاء الموافق 12 /2/ 2025، الفريق الوطني النيابي لإعداد استراتيجية الامن الوطني الذي يضم عددا من أعضاء مجلس النواب".

وبحث الطرفان حسب البيان: "ابرز المقترحات للمساهمة في بناء استراتيجية الامن الوطني لتحقيق الاستقرار والامن والتنمية والازدهار للبلد للأعوام 2024- 2028".