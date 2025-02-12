وزير الكهرباء يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي تطوير منظومة الطاقة بالعراق

2025-02-12 13:15:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي، تطوير المنظومة الكهربائية في العراق. وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، استقبل في مكتبه، القائم بأعمال السفير الأمريكي في العراق، دانيال روبنستين، وجرى بحث عدد من الملفات المشتركة في قطاع الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن الوزير استعرض خلال اللقاء خطط الوزارة الاستراتيجية لتطوير المنظومة الكهربائية، وتحسين واقع الطاقة في العراق، والمشاريع الحيوية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف، أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة العراقي، ومشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع تطوير البنى التحتية للكهرباء، ونقل التقنيات الحديثة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام