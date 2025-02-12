رئيس الجمهورية يفتتح معرض النجف الأشرف الدولي للكتاب

2025-02-12 13:25:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع

افتتح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، معرض النجف الأشرف الدولي للكتاب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، افتتح معرض النجف الأشرف الدولي الرابع للكتاب، بحضور محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، ورئيس مجلس المحافظة، حسين العيساوي، وعدد من المسؤولين".

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها في الافتتاح، بحسب البيان: إن "هذا المعرض الذي شهد في دوراته السابقة إقبالاً جماهيرياً متميزاً وكان لنا شرف رعايته في دورته السابقة، وحرصنا في هذه الدورة على رعايته أيضاً، لتأثيره الإنساني والثقافي في المجتمع"، لافتا إلى أن "مدينة النجف هي حاضرة علمية وأدبية وهي مدينة العلماء، على أرضها وجدت الحوزة العلمية التي تجاوز عمرها ألف سنة، وخرجت مدارسها كبار العلماء والفقهاء والأدباء، ومن هنا وجدنا أن إقامة هذه الفعالية على أرض النجف لها معنى خاص".

وأضاف، أن "النظام السابق وضع النجف نصب عينيه عداءً لا رعاية، فحاول جاهداً إطفاء شعلة النجف العلمية باستهداف علمائها وأدبائها وحتى قرائها، لكن هذا الاستهداف كان حافزاً لإقبال النجفيين على القراءة والكتابة، فظلت النجف عصية عليه كما كان العراق كله عصيا عليه"، موجهاً شكره لـ "القائمين على هذا النشاط العلمي المتجدد وتمنياتنا للجميع بالنجاح وهم يسيرون على خطى السابقين في حمل راية القراءة والثقافة والإبداع".