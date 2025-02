2025-02-12 13:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على إيجاد السبل الكفيلة بإنهاء الزخم المروري وبشكل عاجل. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (المدى) أن "الشمري عقد اجتماعا في مقر مديرية المرور العامة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ومستشار الوزير، ومدير المرور العام، والمعاونين، ومديري المديريات والأقسام الاختصاصية، وعدد من الضباط لمناقشة جملة من […]

The post وزير الداخلية: يجب تحديد أسباب الزخم المروري المستمر وعدم الاكتفاء بالخطط الوقتية appeared first on جريدة المدى.