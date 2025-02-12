2025-02-12 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الأربعاء، زيارته العاصمة بغداد بشكل قريب.

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، دخلت العلاقات الرسمية بين بغداد ودمشق في حالة من الجمود، فلم تُسجَّل أي لقاءات أو زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين على الصعيد الدبلوماسي أو السياسي، وحدها زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، إلى دمشق مثّلت الاستثناء البارز.

ويغيب الموقف العراقي الرسمي من التحوّل السياسي في سوريا بشكل كامل، ورغم إعلان تنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، لم يتفاعل العراق حتى اللحظة مع ذلك، حيث تُعلِّل بغداد الأمر بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ قرار لاحق بهذا الخصوص.

وقال الشيباني خلال جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات 2025 في أبو ظبي، أن هناك تحديات كثيرة تواجه السلطة الجديدة في سوريا منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي، وأوضح أن الشعب السوري تخلص من أكبر تحد كان يواجهه ونال الحرية.

وبين أن سوريا اليوم تحتاج إلى الدعم وإقناع الاتحاد الأوروبي وأمريكا لرفع العقوبات ورغم صدور بعض الاستثناءات، إلا أنها لا تلبي طموحات الشعب السوري الذي يريد وطناً تنموياً.

وحول العلاقات مع دول الجوار ودول العالم، أوضح الشيباني أن العلاقة مع الأردن متميزة، وتم القضاء على تهديدات الأمنية التي كانت باتجاه الأردن، ومنها تهريب المخدرات ونحترم هذا الجوار ونعتز به.

وبخصوص العلاقة مع لبنان أوضح الشيباني، أنها قائمة على احترام سيادتها كدولة، وبخصوص العلاقة مع الحكومة العراقية فهي رسمية ومبنية على الاحترام، مبيناً أنه تلقى دعوة رسمية لزيارة بغداد قريباً.

وفي الملف الإيراني والروسي، أوضح وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أن الملف شائك، فالمشكلة بالنسبة لروسيا وإيران تتمثل في دعم النظام السابق، فهناك جراح وآلام عند الشعب السوري ويجب أن يطمئن الشعب السوري إزاء العلاقة مع روسيا وإيران، مبيناً أن الإرث السابق يجب إن يتم اصلاحه ومؤشر عودة العلاقة أو الاحجام هو سياسة واضحة في التعامل.

وكان مصدر حكومي أبلغ وكالة شفق نيوز في السابع من كانون الثاني يناير المنصرم عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني إلى العراق.

وأوضح المصدر، أن الزيارة ستتناول بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، دون ذكر تفاصيل دقيقة حول هذه الملفات.

وتشهد سوريا تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تدفق الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوها مع المحيط العربي.