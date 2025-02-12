العمليات المشتركة تعلن تفاصيل الضربة الجوية في وادي زغيتون

2025-02-12 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الضربة الجوية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "الحاقاً ببياننا ليوم 9 شباط الجاري بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك والتي جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة وجهد نوعي من الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، إذ تم استهداف مضافة للإرهابيين بداخلها عدد من مجرمي عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "قوة من أبطال اللواء 42 بالفرقة 11 خرجت معززة بقوة من موارد كتيبة استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ذاتها ورغم وعورة الأرض والطبيعة الجغرافية المعقدة لتفتيش موقع الضربة، عثرت على جثتين اثنتين للإرهابيين إحداهما تعود للمدعو (عدنان خليل جدعان) الملقب (حجي عواد) والأخرى لقيادي في داعش سيتم التعرف على هويته بعد إجراء الفحص الدقيق لها، فضلاً عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة موبايل ومبرزات جرمية".

وتابعت أن "قواتنا الأمنية البطلة تؤكد يوماً بعد آخر قدرتها على دحر الإرهاب وقياداته المنهزمة والقصاص العادل منهم فلا مكان لهم في أرض العراق".