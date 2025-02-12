بمشاركة 200 دار نشر عربية وأجنبية.. النجف تحتضن معرض للكتاب (صور)

2025-02-12 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنتمحافظة النجف، يوم الأربعاء، الدورة الرابعة من معرض الكتاب بمشاركة 200 دار نشرعربية وأجنبية إضافة للعراقية.

وقال المتحدث باسمحكومة النجف المحلية، أحمد الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "معرض النجف الدوليللكتاب بدورته الرابعة، افتتح بمشاركة 200 دار نشر من 20 دولة عربية وأجنبية، إلىجانب عدد كبير من دور النشر المحلية، مما يعكس أهمية النجف كمركز ثقافي وعلميوديني".

وأضاف أن "المعرضيشكّل تظاهرة ثقافية، أدبية، علمية، سياسية وإعلامية، حيث يوفر للكتاب والباحثينمصادر نادرة وكتبًا قيّمة يعتمدون عليها في أعمالهم"، مبينا أن "الحكومةالمحلية في النجف تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، إذاستضافت المحافظة أكثر من 25 معرضًا ومهرجانًا خلال الفترة الماضية، مما يعززمكانتها كعاصمة للثقافة والفكر".

وبين أن "المعرضيستمر لمدة 10 أيام، مقدّمًا منصة غنية للمهتمين بالأدب، الفكر، والتاريخ، ومؤكدًادور النجف كحاضنة للمعرفة والتنوير".