متقاعدو السليمانية يطالبون بشمولهم بالزيادة التقاعدية الاتحادية

2025-02-12 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالبمتقاعدو محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، بشمولهم بالزيادة التقاعدية التي أقرهامجلس الوزراء العراقي، والمتمثلة في 100 ألف دينار إضافية، مؤكدين أن استثنائهم منهذا القرار يشكل تمييزًا ماليًا.

وقال النائب في مجلسالنواب العراقي، سوران عمر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومةالعراقية بدأت بالفعل بصرف 200 ألف دينار للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 500 ألفدينار، ضمن إطار قانون التقاعد الموحد، إلا أن قرار مجلس الوزراء بإضافة 100 ألفدينار للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار لم يشمل متقاعدي إقليمكوردستان حتى الآن".

وأضاف أن "إقليمكوردستان كان سبّاقًا في تنفيذ هذه الزيادات المالية، إلا أن الحكومة الاتحادية لمتقم حتى الآن بصرف الـ100 ألف دينار الإضافية لمتقاعدي الإقليم، رغم بدء تطبيقهافي باقي المحافظات العراقية منذ كانون الثاني الماضي".

وفي هذا السياق، قالالمتقاعد في السليمانية محمد كريم، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "استثنائنا منالزيادة التقاعدية أمر غير عادل، فنحن خدمنا الدولة العراقية لعقود، ويجب أن نحصلعلى حقوقنا مثل زملائنا في باقي المحافظات".

وأضافت المتقاعدةنسرين عبد الله، التي كانت تعمل في قطاع التعليم، لمراسل الوكالة، أن "ارتفاعأسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية في إقليم كوردستان يجعل الحياة أصعب بكثيرعلى المتقاعدين، لذا فإن عدم شمولنا بالزيادة التقاعدية يزيد من معاناتناالمالية".

وأكد المتقاعدون أنالوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان يتطلب إجراءات مالية عادلة، مشيرين إلى أنأسعار السلع والخدمات، من النقل إلى الرعاية الصحية، أعلى مما هي عليه في باقيمحافظات العراق، مما يجعل المساواة في الرواتب التقاعدية ضرورة وليس ترفًا.

ودعا المتقاعدونالحكومة الاتحادية إلى إلغاء الفجوة المالية بينهم وبين نظرائهم في باقيالمحافظات، مشددين على أن سياسات بغداد المالية يجب أن تكون شاملة وعادلة لجميعالمواطنين العراقيين بغض النظر عن مناطقهم.

ومع استمرار ارتفاعتكاليف المعيشة في إقليم كوردستان، يزداد الضغط على الحكومة العراقية للاستجابةلمطالب المتقاعدين بشمولهم بالزيادة التقاعدية.

ويعاني المتقاعدون فيإقليم كوردستان من تفاوت في الرواتب والمخصصات المالية مقارنةً بنظرائهم في بقيةالعراق، بسبب تعقيدات العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، وتأتي هذه المطالبات وسطارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود والمواد الأساسية في الإقليم، ما يضيف أعباءاقتصادية إضافية على المتقاعدين الذين يعتمدون على رواتبهم المحدودة لتغطية تكاليفالمعيشة اليومية.