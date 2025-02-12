إصابة قائد بالحشد العشائري بانفجار استهدفه في الانبار

2025-02-12 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بإصابة قائد في الحشد العشائري المناهض لتنظيم داعش بانفجار استهدف عجلة كانت تقله في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة آمر فوج القائم الأول، "سلام سليمان عطية المحلاوي".

وأوضح، أن الانفجار أدى إلى بتر ساق المحلاوي وإصابة أحد المنتسبين المرافقين له بجروح.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية فرضت طوقًا على مكان الحادث وبدأت تحقيقًا لمعرفة ملابساته والجهة المسؤولة عن الاستهداف.

والحشد العشائري يضم مقاتلين سنة مناهضين لتنظيم داعش، وهو على غرار الحشد الشعبي الذي يتألف من فصائل شيعية مسلحة اذ تشكل بفتوى اصدرتها المرجعية الشيعية العليا في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش مناطق تقدر مساحتها بثلث البلاد في أواسط العام 2014.