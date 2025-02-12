الشيباني: ورثنا اقتصادا مدمرا ونحتاج الوقت لبناء دولتنا وسأزور العراق وعلاقتنا مع الأردن متميزة بعد انتهاء التهديدات
2025-02-12 15:00:06 - المصدر: راي اليوم
دمشق/ الأناضول- كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، أنه تلقى دعوة رسمية لزيارة العراق وسيكون في بغداد قريبا، ووصف علاقات بلاده مع الأردن بأنها “متميزة”.
جاء ذلك في حوار مع الإعلامي بجريدة “القبس” الكويتية عمار تقي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في إمارة دبي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وقال الشيباني: “تلقيت دعوة رسمية لزيارة العراق الشقيق، وسأكون في بغداد قريبا”، دون تفاصيل.
وتطرق إلى الأردن بقوله: “علاقتنا مع الأردن متميزة، لأننا أنهينا التهديدات التي كانت تُصدر إليه في السابق”، في إشارة إلى عمليات تهريب لمخدرات وأسلحة إلى المملكة.… [+]