2025-02-12 15:18:04 - المصدر: ايشان

أفادت مواقع عربية، اليوم الأربعاء، بأن لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 شباط/فبراير وقد رفضت الحكومة اللبنانية ذلك بشكل قاطع. وفي هذا السياق قال النائب اللبناني قاسم هاشم، عن حركة أمل: “هناك إصرار لبناني رسمي وشعبي على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية […]

ظهرت المقالة جيش الكيان يطلب البقاء ببعض النقاط في جنوب لبنان وبيروت ترفض “بشكل قاطع” أولاً على ايشان.



