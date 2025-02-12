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جيش الكيان يطلب البقاء ببعض النقاط في جنوب لبنان وبيروت ترفض “بشكل قاطع”

جيش الكيان يطلب البقاء ببعض النقاط في جنوب لبنان وبيروت ترفض “بشكل قاطع”
جيش الكيان يطلب البقاء ببعض النقاط في جنوب لبنان وبيروت ترفض “بشكل قاطع”
2025-02-12 15:18:04 - المصدر: ايشان

أفادت مواقع عربية، اليوم الأربعاء، بأن لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 شباط/فبراير وقد رفضت الحكومة اللبنانية ذلك بشكل قاطع. وفي هذا السياق قال النائب اللبناني قاسم هاشم، عن حركة أمل: “هناك إصرار لبناني رسمي وشعبي على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية […]

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جيش الكيان يطلب البقاء ببعض النقاط في جنوب لبنان وبيروت ترفض “بشكل قاطع”

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