2025-02-12 16:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير هيئة النقل الخاص في ذي قار عن تسيير 1500 مركبة مختلفة السعات تتراوح بين 5 إلى 44 راكبًا من كراج الناصرية الموحد لنقل الزائرين في ذكرى النصف من شعبان إلى مدينتي كربلاء والنجف. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد علي كاظم الحسيني ، أن هيئة النقل...

The post هيئة نقل ذي قار تُعلن عن مشاركة 1500 مركبة لتفويج الزائرين في زيارة النصف من شعبان appeared first on شبكة اخبار الناصرية.