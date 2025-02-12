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هيئة نقل ذي قار تُعلن عن مشاركة 1500 مركبة لتفويج الزائرين في زيارة النصف من شعبان

هيئة نقل ذي قار تُعلن عن مشاركة 1500 مركبة لتفويج الزائرين في زيارة النصف من شعبان
هيئة نقل ذي قار تُعلن عن مشاركة 1500 مركبة لتفويج الزائرين في زيارة النصف من شعبان
2025-02-12 16:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير هيئة النقل الخاص في ذي قار عن تسيير 1500 مركبة مختلفة السعات تتراوح بين 5 إلى 44 راكبًا من كراج الناصرية الموحد لنقل الزائرين في ذكرى النصف من شعبان إلى مدينتي كربلاء والنجف. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد علي كاظم الحسيني ، أن هيئة النقل...

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