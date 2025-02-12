ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب

2025-02-12 16:27:05 - المصدر: ايشان

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب. وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي للصحفيين في البيت الأبيض: “يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما توقع عليه”. ويعمل الأمر على الحد من إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة […]

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