2025-02-12 16:27:05 - المصدر: ايشان

قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، تأجيل إصدار قرارها بشأن الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير المالية طيف سامي، بشأن رواتب إقليم كردستان، إلى يوم 18 من الشهر الجاري، لحين استكمال المرافعات ودراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية قبل إصدار الحكم النهائي. ورفع رئيس […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار القرار بدعوى رئيس الجمهورية ضد السوداني ووزيرة المالية أولاً على ايشان.



