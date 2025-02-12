النجف الاشرف تعطل الدوام الرسمي يوم غد بمناسبة النصف من شعبان

2025-02-12 16:40:01 - المصدر: واع

بغداد- واعاعلن مجلس محافظة النجف الاشرف، اليوم الابعاء،عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس بمناسبة النصف من شعبان.وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):ان"مجلس محافظة النجف الاشرف اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس المصادف ٢٠٢٥/٢/١٣ والموافق للرابع عشر من شهر شعبان في جميع دوائر المحافظة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".واكد رئيس مجلس المحافظة حسين العيساوي بحسب البيان، أن" تعطيل الدوام الرسمي جاء لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لإحياء ليلة النصف من شعبان المباركة وذكرى ولادة الامام الحجة بن الحسن (عج) وأداء الزيارة".