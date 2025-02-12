هيئة الإعلام تبدي استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية بشأن الرخصة الوطنية الرابعة للاتصالات

2025-02-12 16:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحثت هيئة الإعلام والاتصالات، مع وفد من شركة فودافون ،اليوم الأربعاء، التفاصيل التنظيمية واللوجستية المتعلقة بمنح الرخصة الوطنية الرابعة للاتصالات في العراق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، محمد عبد الله عبد الأمير، التقى وفداً من شركة فودافون، بحضور مستشارَي وزارة الاتصالات ، براق عبدالقادر، وبيداء غازي مهدي، في مقر الهيئة ببغداد، لمناقشة التفاصيل التنظيمية واللوجستية المتعلقة بمنح الرخصة الوطنية الرابعة للاتصالات في العراق".

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض الجوانب الفنية والموارد اللازمة لتنظيم عمل المرخص الوطني، حيث تم التأكيد على تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع الاتصالات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسعار تنافسية".

وتابعت أن "الهيئة استمعت إلى رؤى شركة فودافون وملاحظاتها حول آليات عمل المشغل الوطني، حيث قدم ممثلو الشركة تصورهم حول التحديات التنظيمية والتقنية، وأهمية توفير بيئة تشغيلية مستقرة لضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة وفقاً لأفضل المعايير العالمية".

وأكدت الهيئة، وفقاً للبيان "استعدادها التام للتعاون مع الجهات المعنية في هذا الملف" ،مشددةً على "أهمية خلق بيئة تنظيمية متوازنة تحمي مصالح جميع الأطراف، وتعزز المنافسة الفاعلة في السوق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في العراق".

ولفتت إلى أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام هيئة الإعلام والاتصالات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الرخصة الوطنية الرابعة، وضمان تحقيق أعلى المعايير التنظيمية والفنية في قطاع الاتصالات".