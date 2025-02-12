تشكيل لجنة مشتركة ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل لتنظيم نشاطات ثقافية عراقية

2025-02-12 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ناقش رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (12 شباط 2025)، مع رئيس معهد العالم العربي في باريس، جاك لانغ والوفد المرافق له العلاقات بين المؤسسات الثقافية العراقية والمعهد، ودورهما في تعزيز حوار الثقافات والحضارات بين الشعبين العراقي والفرنسي.

كما شهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل، مهمتها تنظيم نشاطات ثقافية عراقية بإشراف معهد العالم العربي في باريس، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، ولاسيما في المجالات الثقافية".

من جانبه، أشاد جاك لانغ بدعم رئيس مجلس الوزراء الواضح لمعهد العالم العربي ونشاطاته، ووجّه دعوة له من أجل حضور مؤتمر سينظمه المعهد خلال العام الحالي في العاصمة باريس، وفقاً للبيان.



