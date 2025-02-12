2025-02-12 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس محافظة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، (12 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان.

وقال رئيس مجلس المحافظة، حسين العيساوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "تعطيل الدوام الرسمي جاء لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لإحياء ليلة النصف من شعبان المباركة وذكرى ولادة الامام الحجة بن الحسن (ع) وأداء الزيارة".

وأشار الى ان العطلة تشمل "جميع دوائر المحافظة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".