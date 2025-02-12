طقس العراق .. كتلة هوائية باردة تجلب الأمطار وتحذيرات من الضباب الكثيف

2025-02-12 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد مصحوب بأمطار وثلوج في عدة مناطق، وسط تحذيرات من تردي الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف.

وكتب عطية في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا "بحسب صور الأقمار الاصطناعية، تنتشر السحب الركامية الممطرة على مدن جنوب البلاد وبعض مناطق الوسط، مع اندفاع سحب أخرى من جهة الغرب والشمال الغربي خلال الساعات المقبلة، وذلك نتيجة استمرار سيطرة كتلة هوائية باردة ورطبة على المنطقة".

واضاف أن "الامطار تستمر في مدن الجنوب والشرق حتى صباح الخميس، مع بقاء بعض الهطولات الخفيفة في ميسان وواسط وشمال ذي قار وديالى والسليمانية، فيما تبقى الأجواء الباردة مسيطرة على كافة المدن".

وتوقع أن "تعاود الأمطار هطولها يوم غد في كافة مدن الشمال وصلاح الدين، حيث تأخذ طابع الديم أحياناً مع غزارة في بعض المناطق، إلى جانب هطول ثلجي على مرتفعات شرق دهوك وشمال أربيل وشمال وشرق السليمانية، مع فرص لهطول ثلوج خفيفة في شمال غرب نينوى".

وحذر عطية من "تردي الرؤية الأفقية الليلة وفجر الخميس في مدن الجنوب وبعض مدن الوسط بسبب تشكل موجات من الضباب، داعية سالكي الطرق الخارجية إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة".