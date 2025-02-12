الأسبوع المقبل.. انطلاق نشاطات ثقافية عراقية في باريس

2025-02-12 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيسمجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مع رئيس معهد العالمالعربي في باريس، تعزيز حوار الثقافات، فيما جرى الإعلان عن الاتفاق على بدء أعماللجنة مشتركة لتنظيم نشاطات ثقافية عراقية في فرنسا.

وقال المكتب الإعلاميللسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل رئيس معهد العالم العربيفي باريس، جاك لانغ والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات بينالمؤسسات الثقافية العراقية والمعهد، ودورهما في تعزيز حوار الثقافات والحضاراتبين الشعبين العراقي والفرنسي.

وأضاف "كما شهداللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل، مهمتهاتنظيم نشاطات ثقافية عراقية بإشراف معهد العالم العربي في باريس، بهدف تعزيزالتعاون الثنائي، ولاسيما في المجالات الثقافية".

من جانبه، أشاد جاكلانغ، وفقا للبيان بـ"دعم رئيس مجلس الوزراء الواضح لمعهد العالم العربيونشاطاته، ووجّه دعوة لسيادته من أجل حضور مؤتمر سينظمه المعهد خلال العام الحاليفي العاصمة باريس".