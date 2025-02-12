أجواء ماطرة وثلوج مرتقبة.. العراق تحت تأثير كتلة باردة (فيديو)

2025-02-12 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رصد آخر تحديث لصور الأقمار الاصطناعية، اليوم الأربعاء، انتشاراً واسعاً للسحب الركامية الممطرة في مدن جنوب العراق وبعض مناطق الوسط، مع اندفاع سحب إضافية من الغرب والشمال الغربي خلال الساعات المقبلة، نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المنطقة.

وقال الراصد الجوي صادق عطية، من قسم التنبؤ بهيئة الانواء الجوية، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن أمطاراً ستهطل وتستمر في مدن الجنوب والشرق حتى صباح يوم غدٍ الخميس، مع بقاء هطولات خفيفة نهاراً في ميسان وواسط وشمال ذي قار وديالى والسليمانية، بالتزامن مع أجواء باردة في جميع المدن.

كما توقع، عطيه، أن تعاود الأمطار هطولها يوم غد الخميس في جميع مدن الشمال وصلاح الدين، وتأخذ طابع الهطول الديمي أحيانًا، مع غزارة في مناطق متفرقة، إضافة إلى تساقط الثلوج على مرتفعات شرق دهوك وشمال أربيل وشمال وشرق السليمانية، مع احتمالية تساقط خفيف للثلوج شمال غرب نينوى.

وحذرت الأنواء الجوية من تردي مدى الرؤية الأفقية الليلة وفجر الخميس في مدن الجنوب وبعض مناطق الوسط، نتيجة تشكل موجات من الضباب، داعية سالكي الطرق الخارجية إلى توخي الحذر.