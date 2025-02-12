تحذيرات من مقاطعة الحكام الدوليين لمباريات دوري نجوم العراق

2025-02-12 16:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حذر رئيس نادي دهوك، عبد الله جلال، يوم الأربعاء، من أن مقاطعة 14 حكماً دولياًلمباريات دوري نجوم العراق احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، يشكل"خطورة حقيقية" على كرة القدم.

وقالجلال في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المقاطعةأمر سيكون لها تداعيات مؤثرة على فرق الدوري كافة بما فيها فريقنا دهوك، وعلى الاتحادالعراقي لكرة القدم الاستجابة لمطالب الحكام، ودفع مستحقاتهم قبل أن تتفاقمالأمور، فهم عنصر أساسي لا غنى عنه في نجاح المسابقة".

وأكدأن "ما حققناه كإدارة حتى الآن مع فريقنا وجماهيرنا كان رائعاً، ونتطلع إلىالأفضل".

يذكرأن منافسات المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق ستنطلق على ملاعب بغدادوالمحافظات يوم غدٍ الخميس.

وكانعدد من حكام كرة القدم في العراق، أعلنوا عدم استمرارهم بقيادة مباريات المرحلةالثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025، لعدم تسلم مستحقاتهم منذ ثمانيةأشهر ولغاية الدور 15 من المرحلة الأولى للموسم الحالي.