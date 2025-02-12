2025-02-12 16:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مسؤول منظمة كوردستان لحماية حقوق الحيوان، الدكتور سليمانتمر، يوم الأربعاء، عن زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى لمحافظة دهوك، لمتابعة وضع النمر"زاگروز" النادر في حديقة حيوان المحافظة، والذي تم استقدامه من قبل دائرةالبيئة بالتعاون مع المنظمة.

وأوضح تمر لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد ضم الخبير في تطوير حدائق الحيواناتالعالمية، اندي بلو، والصحفية والمراسلة الامريكية، داكمر، حيث ركزت الزيارة على عدةاهداف من بينها تقييم الحالة الصحية والتغذية للنمر، ومدى تكيفه مع بيئته الى جانبتحسين بيئة القفص من خلال تطوير بنيته واضافة عناصر تحفيزية تساعده على التأقلم، كماتمت مناقشة مستقبل النمر (زاگروز) لضمان استمرارية رعايته وتأمين بيئة مناسبة له معتقدمه في العمر".

وأشار تمر، إلى أن "هذه الجوانب جرت دراستها بالتعاون مع قيادة حمايةالبيئة في دهوك، وبمشاركة الخبير البيطري البريطاني الدكتور سليمون"، مؤكداً أن"الدراسات ستستكمل خلال الفترة المقبلة لوضع خطة شاملة تتضمن رفاهية وسلامة النمرالفارسي داخل الحديقة".

يذكر أن هذا النمر تم اصطياده من قبل أحد الفلاحين في منطقة باتيفا شمالزاخو حيث وقع في أحد الافخاخ عام 2021، وبعد تدخل السلطات المعنية تم نقله الى حديقةالحيوانات في دهوك لضمان رعايته وحمايته، ويعد هذا النمر من الفصائل النادرة المعروفةباسم نمر زاگروز، حيث يقدر عددها بحوالي ألف فرد فقط موزعين في مختلف دول العالم.