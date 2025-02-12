"الحفاظ على طابعه التاريخي".. أربيل تبحث تأهيل جامعها الكبير

2025-02-12 16:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحثت إدارة محافظة أربيل، يوم الأربعاء، مشروع إعادة تأهيل جامعأربيل الكبير، مع ضرورة الحفاظ على طابعه التاريخي والثقافي.

وقال محافظ أربيل، أوميدخوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم عقد اجتماع خاص في ديوان المحافظة بحضورمسعود كاراش، نائب المحافظ، لمناقشة مشروع إعادة تأهيل وتجديد جامع أربيل الكبير،الذي يُعد جزءًا من تاريخ المدينة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصينوأساتذة الجامعات".

وشدد المحافظ على"الدور التاريخي لجامع أربيل الكبير في وسط المدينة، باعتباره معلمًا دينيًابارزًا ومركزًا مهمًا في تاريخ أربيل"، مشيرا إلى أن "هذا الجامع احتضنالعديد من الشخصيات الدينية البارزة التي ساهمت في نشر قيم السلام والتآخيوالتسامح بين مكونات المجتمع".

وأضاف خوشناو، أن "إعادةتأهيل الجامع هو واجب أساسي، ويمثل خدمة متواضعة لأهل المدينة، مع التأكيد علىضرورة الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للموقع أثناء عمليات الترميم، لضماناستمراره كمعلم ديني يخدم المسلمين".

وتابع أن "أربيلمدينة تاريخية ذات تراث حضاري عريق، وأن مشروع تصميم مخطط إعادة تأهيل جامع الحاجداوود، المعروف باسم جامع أربيل الكبير، يحظى بتقدير عالٍ، مؤكدًا دعم المحافظةالكامل لهذا المشروع".

وأكد أن "الاجتماع ختم بمناقشاتعلمية حول أسلوب التصميم المعماري التاريخي للجامع، والمراحل والتحديات المحتملةلإنجاز المشروع بنجاح".

يُذكر أن جامع الحاجداوود، المعروف بـجامع أربيل الكبير، بُني عام 1797، وخضع لعدة مراحل من الترميمعلى مر السنوات.