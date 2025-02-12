وزير العمل: ضرورة تفعيل هيئة رعاية الطفولة

2025-02-12 17:50:07 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تفعيل هيئة رعاية الطفولة، فيما بين أن العراق سبق أن وقع على استراتيجية وطنية للطفولة المبكرة.وقالت وزارة العمل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العمل ترأس اجتماع هيئة رعاية الطفولة بحضور الأعضاء ممثلي الوزارات المعنية".وأكد الاسدي – حسب البيان – على "ضرورة الالتزام بإرسال تقارير فصلية حول نسب الإنجاز المتحققة من خطط ونشاطات دعم الطفولة"، مبينا أن "الطفولة تمثل حجر الأساس لأي نظام ناجح".وقال الأسدي أن "العراق سبق أن وقع على استراتيجية وطنية للطفولة المبكرة، لكن المشكلة في التطبيق"، مشيرا إلى أن "التحدي الأكبر يتمثل في تحويل النظريات إلى واقع ملموس يخدم الأطفال والمجتمع".وشدد الأسدي – حسب البيان - أن "هيئة رعاية الطفولة تحتاج إلى تفعيل حقيقي لاسيما في ظل الاهتمام الدولي الكبير بهذا الملف"، مؤكدا أن "الغاية من الاجتماعات المتكررة هي ضمان خطوات عملية وفعالة لحماية هذه الشريحة في ظل وجود انتهاكات عديدة تستوجب التصدي لها".ووجه الأسدي جميع الوزارات المعنية بـ"ضرورة الالتزام بإرسال تقارير فصلية حول نسب الإنجاز لوجود خلل في التقارير الواردة من بعض الوزارات، مما يعيق اتخاذ قرارات مدروسة في الاجتماعات المقبلة".ووجه بـ"إعداد وتقديم هيكلية واضحة لهيئة رعاية الطفولة وعرضها في الاجتماع القادم، مع التركيز إعلاميا على المنصة الوطنية لبيانات الطفل، لضمان نشر المعلومات والنشاطات الخاصة بالهيئة".وختم البيان أن "الاجتماع تضمن مناقشة تقرير الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل (2022-2023)، واستعراض تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن أداء وزارة التربية في رفع نسب التعليم الكفوء (2018-2022)، إلى جانب بحث مستجدات المنصة الوطنية لبيانات الطفل، ومشروع "مبادرة الطفل المبدع" المقترح من وزارة التخطيط".