مبابي أم هالاند؟ هنري يختار الأفضل بعد قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي

2025-02-12 17:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قارن تييري هنري أسطورة آرسنال، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، بين نجمي ريال مدريد ومانشستر سيتي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند خلال الاستوديو التحليلي على شبكة CBS Sports، على وقع مساهمات كل منهما في موقعة الأمس.

وتغلب ريال مدريد على السيتي في ملعب الاتحاد 2-3 مساء الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورافق هنري في هذا النقاش جيمي كاراجر أسطورة ليفربول وميكا ريتشارد لاعب مانشستر سيتي السابق.

وقال هنري: "بالنسبة لي كيليان يمتلك خيارات لعب أفضل. هذا لاعب يحاول اللعب كمهاجم صريح منذ عام ونصف. لقد حاولوا ذلك في باريس سان جيرمان لكنه لم ينجح كثيرًا. والآن يفعل ذلك في ريال مدريد، أكبر نادٍ في أوروبا. عليه أن يتكيف مع هذا الدور".

وأضاف: "هالاند مهاجم صريح منذ البداية. كنا نعتقد أنه ومبابي سيكونان النجمان القادمان بعد ميسي ورونالدو، لكن بدلاً من تأكيد مكانتهما، لا يزال البعض يتساءل عن أسلوب لعبهما".

وأردف: "لكن الجدل لا يتعلق بالإحصائيات، لأن الأرقام التهديفية مذهلة. ربما ليسا الأفضل، لكنهما في القمة. هناك جدل مستمر حولهما".

وأكد: "البعض سيقول مبابي، والبعض سيقول فينيسيوس، وآخرون يرون أن يامال قادم بقوة. لكن لا شيء محسوم كما توقعنا".

وعندما سأله كاراجر عن المهاجم الذي يفضله كمدرب، لم يتردد هنري في الإجابة، قائلا: "مبابي، بكل تأكيد".

وفسر: "لأنه يمنحك خيارات مختلفة. بالنسبة للمدرب، يمكنه اللعب على اليمين واليسار، والوسط أيضا. هل يمكن لهالاند اللعب في أي مركز آخر غير المهاجم الصريح؟".

ولتوضيح وجهة نظره، طرح هنري سؤالًا تكتيكيًا على زملائه المحللين: "أي لاعب تفضلون مواجهته كمدافعين؟".

ورد ريتشارد، قائلا: "أفضل مواجهة هالاند، لأنك دائمًا تعرف أنه يريد الجري خلف المدافعين. بينما مبابي يمكنه الذهاب في كلا الاتجاهين".

وأضاف كاراجر: "أوافق ميكا. لكنني أريد أن أسألك أيضًا، إذا كنت مدربًا، وبالطبع تريد مهاجمًا متكاملًا، لكن لديك هالاند الذي لا يقوم بكل الأدوار، لكنه يسجل أكثر من 30 هدفًا في الموسم، ألا تكون راضيًا عن ذلك؟".

وواصل: "ألا تفكر في أن تجلب لاعبًا آخر ليقوم بهذه الأدوار بدلا من محاولة تغيير أسلوب هالاند؟".

وأجاب هنري بحزم: "الجانب المثالي في تفكيري سيقول: أنت تسجل الأهداف، وستظل تفعل ذلك دائمًا، لكن هل يمكنك أن تتحسن؟ هل يمكنك أن تكون أفضل من أجل فريقك؟ هل يمكنك تقديم شيء عندما لا يكون الفريق في أفضل حالاته؟".

وتابع: "أكرر هذا الأمر دائمًا. تسجيل الأهداف لا يعني أنك لعبت بشكل جيد. لا يعني أنك ساعدت فريقك كما ينبغي".

وشدد أسطورة آرسنال: "في كثير من الأحيان، ينقذك زملاؤك. لهذا السبب سأعرض عليه مقاطع فيديو لتحليل أدائه وتحسينه في بعض الأحيان. أعتقد أن عليك تحسين اللاعب، وليس فقط قبول ما يقدمه لك".



