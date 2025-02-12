مقتل 5 إرهابيين داخل مضافة شمالي راوة غربي الأنبار

2025-02-12 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ي الوقت الذي سجلت فيه قواتنا الأمنية البطلة انتصارات متوالية طيلة الأسبوع الماضي على عناصر عصابات داعش الإرهابية وقيادته ولقنتهم دروسا قاسية ضمن قواطع عمليات صلاح الدين بلكانه وكركوك ووادي زغيتون ، لم تغفل عن بقية قواطع المسؤولية كما كان العدو يظن ذلك، فقد كانت أعين الشجعان في جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق والتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني وجهد ومراقبة مستمرة وتخطيط من خلية الإستهداف في قيادة العمليات المشتركة بالمرصاد لمفرزة مكونة من 5 إرهابيين داخل مضافة عبارة عن كهف شمالي راوه ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة.

وعلى إثر هذا الرصد الدقيق نفذت طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة دمرت المكان المستهدف بالكامل وقتل من بداخله فضلاً عن تدمير أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة.

قيادة العمليات المشتركة

خلية الإعلام الأمني